08 Şub 2024 - 17:48- Asayiş G:

DEAŞ şüphelisi yakalandı

Samsunun Canik ilçesinde, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi M.T. bu sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

DEAŞ şüphelisi yakalandı mask
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İl Jandarma Komutanlığı Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu M.T.’nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğunu belirledi. Şüpheli bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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08 Şub 2024 - 17:48 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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