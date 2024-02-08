Aksaray'da, arsada ceset bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1607 Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçenler, arsadaki odunların yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu, 112'ye bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, yerde yatan kişinin aynı sokakta oturan Hüsnü Aktaş olduğunu belirledi. Aktaş’ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.