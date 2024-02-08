Fenerbahçe hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig 25'inci haftasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren idman, dayanıklılık çalışmalarıyla da sona erdi. Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.