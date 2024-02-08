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Fenerbahçe hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanla başladı.

Fenerbahçe hazırlıklara başladı mask
Fenerbahçe hazırlıklara başladı
Fenerbahçe hazırlıklara başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig 25'inci haftasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren idman, dayanıklılık çalışmalarıyla da sona erdi. Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

# Fenerbahçe, Alanyaspor, İsmail Kartal, antrenman, ISE

08 Şub 2024 - 17:00 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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