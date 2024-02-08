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Terör örgütü propagandasına tutuklama

Çanakkale'de sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen D.U.Ö., yakalanıp, tutuklandı.

Terör örgütü propagandasına tutuklama mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta İstanbul Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası D.U.Ö.'nün sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.U.Ö.'yü operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan D.U.Ö. işlemleri sonrası 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

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08 Şub 2024 - 14:00 DHA Çanakkale- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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