Terör örgütü propagandasına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta İstanbul Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası D.U.Ö.'nün sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.U.Ö.'yü operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan D.U.Ö. işlemleri sonrası 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.