Van'ın Özalp ilçesinde rahatsızlanan Cevdet Şahbaz (65), kardan kapanan yolun açılması ile paletli ambulansla hastaneye götürüldü.
Özalp ilçesi kırsal Bodurağaç Mahallesi'nde oturan Cevdet Şahbaz göğüs ağrısı çekince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalleye ulaşmak için paletli ambulansla yola çıktı. Zorlu mücadelenin ardından Şahbaz, evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Van İl Sağlık Müdürlüğü de görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Şahbaz'ın tedavisi sürüyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.