Şampiyonluğunu hocasına armağan etti

Fatma-Ahmet Sertel çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan İpek, Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. Ailesi ile son anda kurtulan İpek, birçok yakını ile 15 yıllık antrenörü İbrahim Saday'ı depremde kaybetti. Büyük felakete rağmen 18 yıldır sürdürdüğü judoda başarıdan başarıya koşan İpek, son olarak öğrencisi olduğu Kilis 7 Aralık Üniversitesi adına Erzurum'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası'na katıldı. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Sertel, +78 kiloda ve açık sıklette ayrı ayrı şampiyon oldu. Sertel, 2 şampiyonluğunu 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde antrenörü İbrahim Saday başta olmak üzere ailesi ve tüm depremzedelere hediye etti.

" HER MAÇA ENKAZDA KALAN SEVDİKLERİM İÇİN ÇIKIYORUM"

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerde ailesi ile şans eseri hayatta kaldıklarını söyleyen İpek Sertel, her maça enkazda kalan sevdikleri için çıktığını söyledi. Yaşadığı tüm acıya rağmen 18 yıldır yaptığı judoyu devam ettiren Sertel, "Depreme annem, babam ve ablamla yaşadığımız Antakya'daki evimizde yakalandık. Sabahki ilk depremde dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra evimiz yıkıldı. Biz hayatta kaldık ama birçok yakın akrabam ve 15 yıllık antrenörüm İbrahim Saday, eşi ve çocuğu ile enkazda kalarak hayatlarını kaybetti. Onların acısını yüreğime gömüp, 7 yaşından itibaren yaptığım judo sporunu sürdürüyorum" dedi.

"HOCAM MANEVİ GÜÇ VERİYOR"

​Sertel, şöyle devam etti: "Depremden 1 ay sonra Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve 5'inci oldum. Bugün de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca Erzurum'da düzenlenen 29 üniversiteden 106 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda ve açık sıklette 2 şampiyonluk kazandım. Çıktığım her maçta hocam sanki yanımda duruyor ve bana sürekli taktikler veriyor. Onun vermiş olduğu manevi güçle daha birçok başarıya imza atacağıma inanıyorum. Kazandığım bu şampiyonlukları başta hocam olmak üzere ailem ve tüm depremzedelere armağan ediyorum."