Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmalarına Fatih’te başladı. Aydın, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Fatih’te özel bir kanalın çalışanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Ardından Anadolu Gençlik Derneği’ni ziyaret eden Aydın, gençlerle sohbet etti. Programı dahilinde son olarak İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Merkezi’ne ziyarette bulunan Aydın, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile görüştü.

Saadet Partisi İBB Adayı Birol Aydın’ın ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi.