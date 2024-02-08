- Asayiş

Seyir halinde araba alev aldı

Ankara'nın Bala ilçesinde seyir sırasında motoru alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halinde araba alev aldı mask
Seyir halinde araba alev aldı
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Şentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden Nurettin Tanrıverdi yönetimindeki 06 BFN 675 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden Tanrıverdi, aracı durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıktığı belirtildi.

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08 Şub 2024 - 13:09 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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