- Spor

Derrick Köhn, İstanbul'a geldi

Galatasaray, Hannover'da mücadele eden sol bek Derrick Köhn ile anlaşmaya vardı ve futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Derrick Köhn, İstanbul'a geldi mask

Galatasaray, Hannover'da mücadele eden sol bek Derrick Köhn ile anlaşmaya vardı ve futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, özel araçla havalimanından ayrıldı. Gana asıllı Alman sol bekin sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Köhn, Almanya 2. Bundesliga'da bu sezon Hannover formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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08 Şub 2024 - 12:15 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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