AK Parti ve MHP heyetleri bugün bir araya gelecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti ve MHP temsilcilerinin, belediye meclisi üyelerinin belirlenme sürecinin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla bir araya geleceğini açıkladı.
MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış iş birliği çerçevesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleri bugün bir araya gelecektir" dedi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.