Tandır'dan 10 kilo uyuşturucu çıktı

Bitlis Hizan ilçesinde, tandıra gizlenmiş 10 kilo skunk ele geçirirken, kentte, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor. Hizan ilçesinde 1 evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenledi. Evdeki aramada tandır içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.