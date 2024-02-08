- Asayiş

Tandır'dan 10 kilo uyuşturucu çıktı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, tandıra gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tandır'dan 10 kilo uyuşturucu çıktı mask
Tandır'dan 10 kilo uyuşturucu çıktı
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Bitlis Hizan ilçesinde, tandıra gizlenmiş 10 kilo skunk ele geçirirken, kentte, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor. Hizan ilçesinde 1 evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenledi. Evdeki aramada tandır içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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08 Şub 2024 - 11:42 DHA Bitlis- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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