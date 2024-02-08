Gazetecinin Putin ile röportajı tepki çekti

Sosyal medyada haber kanalı olan gazeteci Tucker Carlson dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapacağını duyurmuş ve "Amerikalıların dahil oldukları bir savaş hakkında her şeyi bilmeye hakları olduğunu" ifade etmişti. Carlson ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski ile de bir röportaj talebinde bulunduklarını belirtti. Carlson, hem Amerika hem de tüm dünya için Rusya- Ukrayna savaşı konusunda gerçekleri aktaracağı bir röportaj yapacağına dikkat çekerek, “Burada Vladimir Putin’i sevdiğimiz için bulunmuyoruz. Burada Amerika halkını sevdiğimiz için buluyoruz” dedi.

“AB SEYAHAT YASAĞINI DEĞERLENDİRİLMELİDİR”

Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt, Carlson’ın Putin röportajını eleştirerek “Tucker Carlson kesinlikle Rus rejiminin propagandacısı olarak etiketlenme yolunda ilerliyor. Putin için dezenformasyon sağlıyorsa, AB seyahat yasağını değerlendirilmelidir” dedi. Verhofstadt ayrıca, “Rusya'daki gerçek gazeteciler hapiste ya da kaçmak zorunda kaldılar! Carlson Putin'in sözcüsüdür ve ABD'nin temsil ettiği her şeyin düşmanıdır ne eksik ne fazla” açıklamasını yaptı

AB’nin Carlson’a seyahat yasağı uygulayacağı iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

ELON MUSK DAHİL OLDU

ABD’li girişimci ve X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi Elon Musk, Tucker’ın ‘AB ülkelerine alınmama’ ihtimali hakkında yaptığı açıklamada, “Eğer doğruysa, bu gerçekten rahatsız edici olacaktır. Tucker ile aynı fikirde olunabilir ya da olunmayabilir, ancak kendisi önemli bir Amerikan gazetecisidir ve böyle bir eylem Amerikan halkını büyük ölçüde rencide edecektir” dedi.

Şara Zehra ÖZBEY