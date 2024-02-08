- Asayiş

Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı mask
Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı
Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı
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Kaza, saat 05.00 sıralarında Akşehir-Konya kara yolunun Karahüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Fırtına (31) yönetimindeki 16 AYT 383 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada İmran Fırtına (66), Egemen Fırtına (1) ve Fatmanur Fırtına (4) hayatını kaybetti, sürücü Fırtına ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve Ali Eren Fırtına (6) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Fırtına ile Ali Eren Fırtına'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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08 Şub 2024 - 11:37 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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