Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Akşehir-Konya kara yolunun Karahüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Fırtına (31) yönetimindeki 16 AYT 383 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada İmran Fırtına (66), Egemen Fırtına (1) ve Fatmanur Fırtına (4) hayatını kaybetti, sürücü Fırtına ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve Ali Eren Fırtına (6) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Fırtına ile Ali Eren Fırtına'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.