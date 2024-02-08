15 yaşındaki hırsız şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Tahsilli, Dadaoğlu, Yenibaraj ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarı aldı. Ekiplerin bölgelerdeki araştırmaları ve güvenlik kameralarını incelemesiyle 4 olaydaki şüphelinin de yabancı uyruklu Murad M. olduğu tespit edildi. Operasyonla evinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murad M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin dakikalar içinde motosiklet çaldığı görüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.