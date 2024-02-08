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15 yaşındaki hırsız şüphelisi tutuklandı

Adana'da farklı tarihlerde 4 motosiklet çalan Suriyeli Murad M. (15), yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli, tutuklandı.

15 yaşındaki hırsız şüphelisi tutuklandı mask
15 yaşındaki hırsız şüphelisi tutuklandı
15 yaşındaki hırsız şüphelisi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nün Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Tahsilli, Dadaoğlu, Yenibaraj ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarı aldı. Ekiplerin bölgelerdeki araştırmaları ve güvenlik kameralarını incelemesiyle 4 olaydaki şüphelinin de yabancı uyruklu Murad M. olduğu tespit edildi. Operasyonla evinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murad M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin dakikalar içinde motosiklet çaldığı görüldü.

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08 Şub 2024 - 11:16 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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