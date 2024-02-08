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Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı

Sivas’ta ambulans ile otomobilin çarpışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı
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Kentte dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın aracın üzerine devrildiği görülüyor.

A.Ö. yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda çarpışmış, kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli D.Ö. yaralanmıştı.

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08 Şub 2024 - 11:11 AA Sivas- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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