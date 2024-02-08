Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı

Kentte dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın aracın üzerine devrildiği görülüyor.
A.Ö. yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda çarpışmış, kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli D.Ö. yaralanmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.