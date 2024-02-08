İkinci el elektrikli araç alımı mantıklı mı?

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk, “İkinci el elektrikli araç alacaklar mutlaka batarya sağlığına dikkat etmeli, çünkü bu durum araç performansını doğrudan etkiliyor” dedi.

Batarya sağlığının araç performansı ve maddi değerini doğrudan etkilediğini belirten Öztürk, “İkinci el elektrikli araç alımında, aracın batarya durumu ve SOH (State of Health- Sağlık Durumu) değeri, alım kararının en kritik unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Biz de batarya sağlığının, aracın genel performansı ve kullanım ömrü üzerindeki doğrudan etkisini müşterilerimize anlatarak onları bu konuda bilgilendirmeyi ve doğru yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Aksi halde yanlış alım kararları maddi kayıplara sebep olabilir” diye konuştu.

“KAPASİTE KAYBI ARAÇ PERFORMANSINI DOĞRUDAN OLUMSUZ OLARAK ETKİLİYOR”

İkinci el elektrikli otomobil alacaklara tavsiyelerde bulunan Öztürk, “Elektrikli araçların bataryaları, kapasitelerinin bir kısmını zamanla kaybediyor. Bu da aracın genel performansını doğrudan olumsuz olarak etkiliyor. Bugün ikinci el elektrikli otomobil almaya karar veren bir vatandaşımızın mutlaka SOH değerinin yüksek olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bataryanın sağlıklı olduğunu ve aracın beklenen performansı sunabileceğini gösteriyor. Bizim amacımız da bu konudaki farkındalığı artırarak, tüm bayilerimizde gerçekleştirdiğimiz testlerle alıcıların mağdur olmalarının önüne geçmek. Araçların durumunu detaylı olarak analiz ediyor ve raporluyoruz” ifadelerini kullandı.

“PİL KAPASİTESİ ŞARJ SÜRESİNİ DE ETKİLİYOR”

Elektrikli araçlar için önemli bir diğer hususun şarj süresi olduğunun altını çizen Öztürk, “Elektrikli araçlarda lityum pil teknolojisi kullanıldığı için pil kapasitelerinde düşüş görülebiliyor. Bu da aracın şarj olma süresinde değişkenliklere yol açıyor” diyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bayilerimizle birlikte her yıl binlerce kişiye araç alım-satımı sırasında hizmet sunuyoruz. Süreç boyunca edindiğimiz birikimden yola çıkarak rahatlıkla ifade etmek isterim ki elektrikli otomobiller hala birçok kişi için tabu niteliği taşıyor. Şarj süresi, maksimum menzil, batarya ömrü gibi konular sebebiyle insanlar elektrikli araçlara çekimser yaklaşabiliyor. Bu ise bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Firma olarak sunduğumuz detaylı analiz raporlarıyla, elektrikli araç almayı düşünen vatandaşlarımızın aklındaki tüm şüpheleri gideriyor, onların doğru karar vermesinin önünü açıyoruz.”