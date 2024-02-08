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Borrell, Zelenski ile Kiev’de bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya ziyareti kapsamında başkent Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Borrell, Zelenski ile Kiev’de bir araya geldi mask
Borrell, Zelenski ile Kiev’de bir araya geldi
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna-AB iş birliği ve Ukrayna’ya silah yardımı konularının konuşulduğu belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Borrell’e destekleri için teşekkür ederek, “Ekibinizin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür ederiz. Ukrayna halkına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Zor anlarımızda her zaman yanımızda oldunuz. Büyük zorluklarla karşılaştığımız dönemlerde, yaşam, egemenlik ve bağımsızlık mücadelemizde her zaman Ukrayna'nın ve halkının yanında yer aldınız” dedi.

“UKRAYNA’YA 1 MİLYON TOPÇU MERMİSİ”

Basın ofisi, AB’nin Ukrayna’ya yapacağı 1 milyon topçu mermisi yardımı ile ilgili açıklamasında, “Muhataplar Ukrayna-AB güvenlik iş birliğine, özellikle de Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin öncelikli ihtiyaçlarına ve AB'nin Ukrayna'ya 1 milyon topçu mermisi tedarik etme planının uygulanmasının hızlandırılmasının önemine büyük önem verdiler” ifadelerine yer verdi.

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08 Şub 2024 - 10:44 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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