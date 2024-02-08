Kamyonda 41 kilo uyuşturucu bulundu

Osmaniye'de durdurulan elma yüklü kamyonda, piyasa değeri 40 milyon lira olan 41 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. Osmaniye ve Van İl Emniyet müdürlükleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen elma yüklü kamyonu, takip sonrası otoyolda oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.
'PARS' İLE ARAMA YAPILDI
Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, kasaların içinden piyasa değeri 40 milyon lira değerinde olan 41 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun, Osmaniye'de tek seferde ele geçirilen 'en yüksek metamfetamin miktarı' olduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü Kenan Ç. ile yanındaki Bülent Ç. ve Kubat B., işlemleri sonrası tutuklandı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.