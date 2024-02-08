All Star'dan çekildi!

Survivor All Star'ın TV8 ekranlarında yaşanan bir ayrılık sürpriz oldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bastonla yürüyen eski şampiyon Turabi Çamkıran, rahatsızlığı sebebiyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, Turabi'nin sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini belirterek, kadroya 3 yeni ismin dahil edileceğini duyurdu.

Konseyde Turabi'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, "Survivor'da Turabi, kısa sürede büyük bir etki yarattı. Geçen hafta yarışmaya sakat bir şekilde katıldı. Turabi, son 5 gün boyunca doktoruyla görüşmeler yaptı. Ancak maalesef Turabi'nin sağlık durumu hakkında gelen haberler iyi değil. Turabi, yarışmaya devam edemeyeceğini ve geleceğiyle ilgili kararını bizimle paylaştı" şeklinde açıklamada bulundu.