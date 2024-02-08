08 Şub 2024 - 10:07- Gündem G:

18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

Adana'da, depoda, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., tutuklandı.

18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., işlemleri sonrası tutuklandı.

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08 Şub 2024 - 10:07 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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