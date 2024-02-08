CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “CENTCOM kuvvetleri, 7 Şubat’ta saat 21:30'da (Bağdat saatiyle) ABD hizmet mensuplarına yönelik saldırılara karşılık olarak Irak'ta tek taraflı bir saldırı gerçekleştirmiş ve bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamak ve bunlara katılmaktan sorumlu bir Kataib Hizbullah komutanını öldürmüştür. Şu anda ikincil hasar ya da sivil kayıplara dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri halkımızı korumak için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Kuvvetlerimizin güvenliğini tehdit eden herkesi sorumlu tutmakta tereddüt etmeyeceğiz” denildi.
- Dünya
"Kataib Hizbullah komutanı öldürüldü"
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta düzenlenen saldırıda Kataib Hizbullah’ın komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen komutanın, ABD askerlerini hedef alan saldırıları planlayan kişilerden biri olduğu ifade edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.