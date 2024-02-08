345 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girmek isteyen araçlar, risk analizlerine tabi tutuldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülenler, ayrıntılı olarak incelendi. Bu kapsamda ekiplerce su yüklü bir TIR, x-ray taramasına yönlendirildi. Aracın üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, ayrıntılı kontrol için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, TIR'ın yükü içerisindeki eşyadan numuneler alındı. Numunelerin teste tabi tutulması sonucu içerisinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 655 milyon lira olan 345 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatırken, şüpheliler gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.