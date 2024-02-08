08 Şub 2024 - 09:39- Gündem G:

Konya'da otomobil devrildi 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı mask
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Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki 16 ATY 383 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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08 Şub 2024 - 09:39 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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