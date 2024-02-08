Kont Ziya’nın planı ne?

8 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek Sakla Beni’nin yeni bölümünün konusu şöyle; Cemil'e yardım etmek isteyen İncila tehlikeli bir işe kalkışırken, Gülten'in Cemil'i görmesi işleri daha da zorlu hale getirir. Dedesinin tavırlarından rahatsız olan Mete, her şeyi göze alarak Kont Ziya'ya rest çeker. İncila'ya dair gizli planları Ozan tarafından ortaya dökülen Naz, Atıf'ın karşısında zor durumda kalır. Cemil’in evde gizlendiğini öğrenen Mete, bir yandan babasız büyümüş olmanın acısını ve öfkesini yaşarken, bir yandan da Cemil'e yardım etmeye mecbur kalır. Aile içindeki dengeleri yeniden sağlamak isteyen Naz, Kont Ziya'yı iş birliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapar. Fakat Ziya'nın herkesi şaşırtacak daha başka bir planı vardır.

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

Sakla Beni, 8 Şubat Perşembe 20.00’de Star’da