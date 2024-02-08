3 kişi hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre A.A'nın kullandığı 01 EDD 23 plakalı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki 34 GSM 546 plakalı otomobil Kayseri- Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada 34 GSM 546 plakalı otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. 3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.