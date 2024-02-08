Maden işçisi hayatını kaybetti!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya’nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.