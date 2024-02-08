- Asayiş

Maden işçisi hayatını kaybetti!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Maden işçisi hayatını kaybetti! mask
Maden işçisi hayatını kaybetti!
Maden işçisi hayatını kaybetti!
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya’nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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08 Şub 2024 - 03:44 DHA Zonguldak- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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