8 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, yurda yasa dışı yollardan girenlerin ve yasal kalış hakkı bulunmayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 19 metruk bina, 14 umuma açık yer, 1 otobüs terminali ve 171 araç kontrol edildi. Operasyonda yakalanan 8 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi. Düzensiz göçmenleri para karşılığı kente getirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda yakalanan kimliksiz Suriye uyruklu 3 kişi barınma merkezine, aranması bulunan 1 Suriyeli ise İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.