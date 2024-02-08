30 kişiye operasyon!

İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.