- Asayiş

30 kişiye operasyon!

İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi.

30 kişiye operasyon! mask
30 kişiye operasyon!
30 kişiye operasyon!
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İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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08 Şub 2024 - 02:51 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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