30 kişiye operasyon!

İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.