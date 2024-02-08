İBB Başkan adayı belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu’nun karşısına aday çıkaracağı kesin. Parti kulislerinden İBB adayının kim olduğuna dair çok önemli bilgiler geldi. Parti kulislerinden alınan bilgiye göre; üç aday sayısı tek bir isme döndü; Memleket Partisi’nin İBB Başkan Adayı Mehmet Sevigen.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Genel Başkan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine “İstanbul’da üç aday adayımız var şu anda. Önümüzdeki hafta içinde MYK’mızda Parti Meclisi’mizde karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen üç kişiden birisi” demişti. Bu açıklamasından sonra Parti Meclisi’nin tüm yetkiyi Muharrem İnce’ye devrettiği, adaylar konusunda son sözün Genel Başkan İnce’de olduğu öğrenildi. Parti kulislerinden yansıyanlara göre, geçen bir haftada Mehmet Sevigen ismi kesinleşti.

MEHMET SEVİGEN KESİNLEŞTİ!

Parti yönetiminden gelen bilgiye göre, Mehmet Sevigen ismi üzerinde bir tartışma ya da çatlak ses bulunmuyor. İBB için iddialı bir isim olarak öne çıkan Mehmet Sevigen için önemli tarih Cumartesi günü yapılacak yönetim toplantısı.

39 İLÇE İÇİN DE HAREKETE GEÇTİ

Henüz resmi olarak duyurulmasa da adaylığı üzerinde hiçbir tartışma bulunmayan Mehmet Sevigen, İstanbul’un 39 ilçesi için de çalışmaya ve yol arkadaşlarını belirlemeye başladı. Sevigen isminin resmiyet kazanmasının ardından İstanbul ilçeleri için de hamleler peş peşe gelecek.

ASLI BAYKAL DA GELİYOR

Parti kulislerinden sızan bir bilgi de Aslı Baykal hakkında. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini 2022 yılında sonlandıran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal’ın Memleket Partisi’nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı ileri sürülmüştü. Mehmet Sevigen de Aslı Baykal iddiasını doğrulamış ve “Kendisiyle görüşeceğiz” demişti. Aslı Baykal ile ana konu başlıklarında anlaşıldı, Sevigen’in de Aslı Baykal’ı istediği öğrenildi.

MERSİN’İN RENGİ DEĞİŞECEK İDDİASI

Memleket Partisi’nde bir hareketlilik de Mersin özelinde yaşanıyor. Parti yönetimi, Mersin’de seçimin rengini değiştirecek bir hamle özelinde çalışıyor. Parti kulislerinden alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta başında Mersin’le ilgili yapılacak hamle kamuoyuna duyurulacak.