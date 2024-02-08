- Siyaset

"Bizim en büyük gücümüz samimiyet!"

Ankara Büyük Şehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay'da esnaf ile bir araya geldi.

"Bizim en büyük gücümüz samimiyet!"
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Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  8 Şubat Çarşamba günü Kızılay'da esnafı ziyaret etti. 

Taksici, dolmuşçu ve çiçekçileri ziyaret eden ABB başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile o anları anlattı.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "İşte bu mutluluk ve samimiyet bizim en büyük gücümüz… Kızılay’da taksici, dolmuşçu ve çiçekçi esnafımızla; hemşehrilerimizle bir araya geldik, destek sözü aldık."

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08 Şub 2024 - 01:12 - Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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