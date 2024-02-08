"Bizim en büyük gücümüz samimiyet!"

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 8 Şubat Çarşamba günü Kızılay'da esnafı ziyaret etti.

Taksici, dolmuşçu ve çiçekçileri ziyaret eden ABB başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile o anları anlattı.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "İşte bu mutluluk ve samimiyet bizim en büyük gücümüz… Kızılay’da taksici, dolmuşçu ve çiçekçi esnafımızla; hemşehrilerimizle bir araya geldik, destek sözü aldık."