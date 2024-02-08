"Bizim en büyük gücümüz samimiyet!"

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 8 Şubat Çarşamba günü Kızılay'da esnafı ziyaret etti.
Taksici, dolmuşçu ve çiçekçileri ziyaret eden ABB başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile o anları anlattı.
Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "İşte bu mutluluk ve samimiyet bizim en büyük gücümüz… Kızılay’da taksici, dolmuşçu ve çiçekçi esnafımızla; hemşehrilerimizle bir araya geldik, destek sözü aldık."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.