Otomobili tekmeledi, hakaretler etti!

Olay, 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile aynı yönde ilerleyen motosikletli arasında trafik kavgası yaşandı. Motosikletli seyir halindeyken otomobile tekme attı ve sürücüye hakaretler yağdırdı. Otomobil sürücüsü A.D.(47) çektiği videoda yaşadığı olayı anlatırken, seyir halindeyken sağa dönmek istediği, ancak arkasındaki motosikletin hızlı gelmesi sebebiyle geçmesini beklediği, bunun üzerine motosikletli tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.
Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; kimlik bilgileri tespit edilen F.U.(45) isimli motosiklet sürücüsü Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçundan işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.