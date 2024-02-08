Derman Abla hangi partiden aday?

Eskipazar'da 'Derman Abla' lakabıyla tanınan, emekli polis memuru Deniz Özdemir, 1967 yılında Zonguldak'ta Dünya'ya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte Karabük'ün Eskipazar ilçesine yerleşti.

Daha sonra Bursa Polis Okulu'nu derece ile kazanan Özdemir, 22 yıl polis memurluğu görevini yaptıktan sonra emekli oldu. Emekli olduktan sonra Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ilk aktar dükkanı açmasının ardından, ilçenin ilk kadın girişimcisi oldu.

Eskipazar'ın sevilen ve tanınan ismi 'Şifa Niyetine' kitabının yazarı Deniz Özdemir, siyasette ve ticarette kazandığı başarılarının yanı sıra yardım kuruluşlarına yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

DERMAN ABLA KİMDİR SİZDEN DİNLEMEK İSTERİZ?

"Derman Abla aslında benim ilk açmış olduğum ticarethanemle birlikte Eskipazar halkının benim için söylediği bir lakap oldu. İlk açtığım ticarethanem bir Derman Aktar isminde şifalı bitkiler satışlarının yapıldığı bir yerdi. Bir süre sonra ticarethanenin ismi ile birleştirerek Derman Abla demeye başladılar.

Hatta bizim oralarda ablaya abıla, babaya bıba gibi söylemler mevcuttur. Bunun için Derman Abıla olarak anılıyorum. Asıl ismim Deniz. Zonguldak'ta Dünya'ya geldikten sonra Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ve daha sonrasında mesleğim gereği Türkiye'nin bir çok ilinde görev aldım. Ticaret hayatım emekli olduktan sonra başladı."

SİZİNLE BİRLİKTE TANINAN MİYANE HELVASI İSİMLİ TATLININ HİKAYESİ NEDİR?

"Miyane Helvası bizim ilçemizde daha önceleri bayramlarda yapılan bir tatlıdır. Biz bu tatlıyı memleketin her köşesine tanıtmak için gayrette bulunduk. Ambalajlı hale getirerek satışını başlattık. Onun da ismi böylelikle Derman Abıla Miyane Helvası olarak kalmış oldu."

TİCARETTEN SİYASETE VE YARDIM KURULUŞLARINA UZANAN BİR ÇOK ORGANİZASYONUN İÇERİSİNDE BULUNDUNUZ, BİZE BUNLARDAN BAHSEDERMİSİNİZ?

"Çok yoğun tempoyla çalıştığım dönemlerdi. Şimdilerde biraz daha kitaplarım, danışanlarım ve konferanslarımla ilgiliyim fakat tabi ki anlatayım. Ticaret hayatımı ilk açtığım aktar dükkanımla kalmadı tabi. Öncelikle o dönemde Eskipazar'da bulunan aktar dükkanımı daha merkezi ve büyük bir yere taşıdık. Yöresel ürünler ve şifalı bitkiler konusunda ilçemiz sınırlarında kalmayıp dışarıya taşmaya başladık. İnsanlar hem şifalı bitkiler hem de köy ürünleri için diğer illerden bizi ziyaret etmeye başladılar. Bu süreçte yine yöresel bir ürünümüz olan Miyane Helvasını da gün yüzüne çıkartmış olduk. Aynı dönemde ilçemizde bulunan ve çok uzun yıllar boyu bitirilememiş ve üyeleri mağdur edilmiş bir yapı kooperatifinin başkanlığını yürüttüm. Kısa süre içerisinde toparladık ve tamamladık Allah'ın izniyle.

Yine ilçemizde açılmış olan Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulunu tüm Eskipazarlı hemşehrilerimizin gayretleriyle açmayı başardık. O dönemde öğrencilerimize Eskipazar'ı sevdirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hemen hemen aynı dönemlerde çok büyük sükse yaratacağını düşündüğüm 17 projeyle yerel seçimlerde Ak Parti'den Belediye Başkan aday adaylığı sürecim oldu. Hayli çekişmeli olan zamanlardı, nasip değilmiş diyerek yolumuza devam ettik. Daha sonrasında yılların ve yoğun temponun verdiği yorgunluk biraz dinlenmeye itti. O süreçte Şifa Niyetine isimli kitabımı tamamladım ve yayımlandı. Bu kitabım yıllarca dinlediğim danışanlarımın hikayelerinden yola çıkarak ve onlara önerdiğim şifalı bitkilerin faydalarında da bahsettiğim bir kitap. Şu anda bir diğer kitabım olan ve merhum babam Sıtkı Özdemir'in hayat hikayesini anlattığım Portakal Kabuğu basıma hazırlanıyor. Kısa zamanda o da yayımlanacak."

SİYASETTEN BAHSETMİŞKEN YAKIN TARİHTEKİ YEREL SEÇİMLERDE HERHANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞINIZ SÖZ KONUSUMU?

"Belediye başkan adaylığım söz konusu değil. Yeni projeler üretmek, hayata geçirmek ve insanlara yardım etmek benim birinci önceliğim. Belediye başkanlığında zaman ayırılması gereken çok fazla alan var. Yeni projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek için daha fazla zaman kalması çok önemli. Yıllarımı memuriyete verdiğim için prosedür kısımları da bana biraz yorucu geliyor. İnsanların biz seni başkan görmek isteriz demeleri tabi ki hoşuma gidiyor fakat söylediğim gibi böyle bir tercihim ya da isteğim olmadı. Daha önce hayata geçirmek istediğim ve ilçemizi kalkındıracağına inandığım 17 projemi hayata geçirebilmek adına şu an da Yeniden Refah Partisinden Meclis Üyesi aday adayıyım. Seçilecek olan başkanımız ve diğer meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber bu kalkınma hareketini rahatlıkla yapabileceğimiz kanaatındayım. İnşallah her şey ümit ettiğimiz gibi olur."