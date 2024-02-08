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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük mask
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
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Olay, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye  sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

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08 Şub 2024 - 00:28 DHA Zonguldak- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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