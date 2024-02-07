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Bakan Göktaş, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti mask
Bakan Göktaş, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Büyükelçilik şeref defterini imzaladı" denildi.

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Sosyal Medya, ziyaret

07 Şub 2024 - 23:41 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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