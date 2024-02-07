Fenerbahçe Parolapara, yarı final biletini kaptı

SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya)
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Dengin (L)
GREENYARD MAASEIK: Bartos, Polak, Cox, Iribarne, Fornes, Vanker, Hanzic (L)
SETLER: 25-20, 25-20, 25-15
SÜRE: 75 dakika (25’, 28’, 22’)
Fenerbahçe Parolapara, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını 25-20, 25-20 ve 25-15’lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Aluron CMC Warta - Asseco Resovia eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.