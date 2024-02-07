- Asayiş

Otobüste 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı

Aksaray'da, özel halk otobüsünde yolcular arasında 'yan bakma' sebebiyle ortaya çıkan kavgada 18 yaşındaki Abdulrahim T. kolundan ve kalçasından bıçakla yaralandı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor.

Otobüste 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı mask
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Olay, saat 19.00 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesinde meydana geldi. Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı. Bu sırada sürücü de otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan yolcu, araçtan inip kaçtı. Abdulrahim T. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. ​

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07 Şub 2024 - 22:49 DHA Aksaray- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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