"Muhtarlarımıza sosyal tesis yapacağız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ilçe başkan adaylarıyla birlikte Ankara Konağı'nda 25 ilçe muhtarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Altınok, muhtarların yaşadığı sorunlara değinerek, "'Bu yıl ödenek yok, önümüzdeki yıl ödenek olacak ve bu işi yapacağız' diye bir söz duymayacaksınız. Ankara'mızın ciddi altyapı problemleri, kanal problemleri var. Uzaya astronot gönderdik ama 21'inci asırda hala kanal problemi var. İnşallah bunları bitireceğiz. Ulaşımdır, metrodur bunları açıklayacağız. Biliniz ki, vatandaşımız sizin kapınızı söylediklerinden dolayı aşındırmayacak. Burada Keçiören'den muhtarlarımız da var. Keçiören'de jet gibi hizmet vardır. 'Yazdım tahtaya, ne zaman gelecek belli değil, haftaya' diye bir şey yok. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte Ankara hak ettiği hizmeti alacak" diye konuştu.

'TOHUM BANKASI KURACAĞIZ'

Sosyal destekler konusunda hayata geçirecekleri projelerden bahseden Altınok, "Tarımı ciddi anlamda destekleyeceğiz. 100 litre mazot değil, 500 litre mazot vereceğiz. Tohum bankası kuracağız, ücretsiz ata tohumu dağıtacağız. 500 kilo tohumdan 10 dönüm yer ekersin. Destekleri 2 ton ile 5 ton arasına çıkaracağız. Hayvancılıkta da, Büyükbaş hayvanlarımız, küçükbaş hayvanlarda da destek vereceğiz. Tarıma teşvik edeceğiz. Aynı zamanda da bir yem fabrikası kuracağız ve çiftçimize uygun fiyata yem vereceğiz. Sosyal yardımlarda ise biliyorsunuz emeklilere bin TL veriyor, biz 5 bin TL vereceğiz. Başkent kartlara 400 TL yerine 2 bin 500 TL’lik destek vereceğiz. Aynı zamanda marketten değil mahalle esnafından alınacak. Sigara ve alkol yok. Doğalgaz yardımını 500 TL’den bin TL'ye çıkaracağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin yüzde 4'ünü yardımlara veriyor. Biz, yüzde 10'unu vatandaşımıza destek olarak vereceğiz ama 90'ıyla da Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız" dedi.

'MUHTARLARA ÖZEL BAŞKENT KART'

Göreve geldikleri takdirde muhtarlara özel desteklerde de bulunacaklarını kaydeden Altınok, "Sizlere de bir kart vereceğiz. Doğalgaz, elektrik, kırtasiye giderlerinizi bununla karşılayabileceksiniz. Bütün muhtarlarımıza bilgisayar alıp vereceğiz. Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Otobüse, metroya ücretsiz biniş sağlayabilecekler. Muhtarlarımıza sosyal tesis yapacağız. Bir merkezde bütün personeller şehrin merkezinde buluşacağınız bir tesis yapacağız. Kamerası olmayan köylerimizin girişine ve çıkışına kamera koyacağız. Gelir gelmez elektrikli otobüsleri alacağız, otobüs sayımızı çoğaltacağız" diye konuştu.