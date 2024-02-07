Batman'da kaza: sürücü ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKİ mevkisinde medyana geldi. Osman U. yönetimindeki 27 FD 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, yan yattı. Otomobilde sıkışan Osman U. ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Osman U., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılıp tedaviye alındı. Osman U.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.