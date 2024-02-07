Batman'da kaza: sürücü ağır yaralandı

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Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKİ mevkisinde medyana geldi. Osman U. yönetimindeki 27 FD 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, yan yattı. Otomobilde sıkışan Osman U. ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Osman U., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılıp tedaviye alındı. Osman U.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.