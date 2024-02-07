Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev tarafından Kazakistan Başbakanı olarak atanan Sayın Oljas Bektenov’u telefonla arayarak yeni görevi için tebrik ettim. Sayın Bektenov’a yeni görevinin hayırlı olmasını, dost ve kardeş Kazakistan halkına hayırlı hizmetlerde bulunmasını diliyorum. Kazakistan ile ilişkilerimizi 2022 yılında 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine çıkarmıştık. Ülkelerimiz arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını Nisan ayı sonunda, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirecek, ticaret hacmi hedefimiz olan 10 milyar dolar seviyesine ulaşmak için işbirliğimizi her alanda geliştireceğiz" dedi.
- Siyaset
Cevdet Yılmaz, Bektenov'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından başbakan olarak atanan Oljas Bektenov'u telefonla arayıp, tebriklerini iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.