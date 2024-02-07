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Cevdet Yılmaz, Bektenov'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından başbakan olarak atanan Oljas Bektenov'u telefonla arayıp, tebriklerini iletti.

Cevdet Yılmaz, Bektenov'u tebrik etti mask

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev tarafından Kazakistan Başbakanı olarak atanan Sayın Oljas Bektenov’u telefonla arayarak yeni görevi için tebrik ettim. Sayın Bektenov’a yeni görevinin hayırlı olmasını, dost ve kardeş Kazakistan halkına hayırlı hizmetlerde bulunmasını diliyorum. Kazakistan ile ilişkilerimizi 2022 yılında 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine çıkarmıştık. Ülkelerimiz arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını Nisan ayı sonunda, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirecek, ticaret hacmi hedefimiz olan 10 milyar dolar seviyesine ulaşmak için işbirliğimizi her alanda geliştireceğiz" dedi.

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07 Şub 2024 - 21:33 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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