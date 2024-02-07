Halkbank çeyrek final'de

SALON: TVF Ziraat Bankkart
HAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)
HALKBANK: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Volkan Döne (L), Perrin, İzzet Ünver, Blankenau
GRUPA AZOTY ZAKSA: Smith, Kaczmarek, Bednorz, Pashitskii, Janusz, Chitigoi, Shoji (L), Kluth, Takvam, Biernat, Banach
SETLER: 32-30, 25-21, 25-22
SÜRE: 115 dakika (50’, 36’, 29’)
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını 32-30, 25-21 ve 25-22 setler sonucu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonucun ardından Halkbank, çeyrek finalde İtalya temsilcisi Cucine Lube Civitanova ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 28 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.