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Halkbank çeyrek final'de

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını 32-30, 25-21 ve 25-22 setler sonucu 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdı.

Halkbank çeyrek final'de mask
Halkbank çeyrek final'de
Halkbank çeyrek final'de
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SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)

HALKBANK: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Volkan Döne (L), Perrin, İzzet Ünver, Blankenau

GRUPA AZOTY ZAKSA: Smith, Kaczmarek, Bednorz, Pashitskii, Janusz, Chitigoi, Shoji (L), Kluth, Takvam, Biernat, Banach

SETLER: 32-30, 25-21, 25-22

SÜRE: 115 dakika (50’, 36’, 29’)

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını 32-30, 25-21 ve 25-22 setler sonucu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonucun ardından Halkbank, çeyrek finalde İtalya temsilcisi Cucine Lube Civitanova ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 28 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.

# Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi, ile, şubat

07 Şub 2024 - 21:20 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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