Paletli ambulans traktörle kurtarıldı

Son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde rahatsızlanan Özdilek Güler için sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. Kar kalınlığının fazla olduğu ilçede paletli ambulans kara saplandı. Sağlık görevlilerinin kürekle mücadelesine rağmen bulunduğu yerden çıkarılamayan ambulans, için traktör çağrıldı. Budaklı köyünden gelen traktöre bağlanan paletli ambulans, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri Budaklı köyüne ulaşarak, Özdilek Güler'e hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.