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Paletli ambulans traktörle kurtarıldı

Ardahan’ın Göle ilçesinde rahatsızlanan Özdilek Güler (55) için yola çıkan paletli ambulans, kara saplandı. Paletli ambulans, traktörle kurtarıldı.

Paletli ambulans traktörle kurtarıldı mask
Paletli ambulans traktörle kurtarıldı
Paletli ambulans traktörle kurtarıldı
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Son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde rahatsızlanan Özdilek Güler  için sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. Kar kalınlığının fazla olduğu ilçede paletli ambulans kara saplandı. Sağlık görevlilerinin kürekle mücadelesine rağmen bulunduğu yerden çıkarılamayan ambulans, için traktör çağrıldı. Budaklı köyünden gelen traktöre bağlanan paletli ambulans, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Budaklı köyüne ulaşarak, Özdilek Güler'e hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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07 Şub 2024 - 20:59 DHA Ardahan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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