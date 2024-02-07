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CHP adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak

Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi toplantısı ise 12 Şubat'ta yapılacak

CHP adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak mask

CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

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07 Şub 2024 - 20:24 AA Ankara- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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