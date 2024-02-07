- Spor

Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükseldi

2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit, sahasında SC Prometey Dnipro'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-16‘lik set skorlarıyla 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdı.

Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükseldi mask

Eczacıbaşı Dynavit SC – Prometey Dnipro: 3-1

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol 

HAKEMLER: Stanislava SIMIC (SRB), Michail KOUTSOULAS (GRE).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Yaprak, Aybüke (L), Yasemin, Naz

SC PROMETEY: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva

SETLER: 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-16)

SÜRE: 97 dakika (25,23,27,22)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde konuk ettiği Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro’yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-16‘lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde grup etabındaki rakibi İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak.

# CEV Şampiyonlar Ligi, Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey Dnipro, 2024

07 Şub 2024 - 20:11 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL