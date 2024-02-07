Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit SC – Prometey Dnipro: 3-1

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Stanislava SIMIC (SRB), Michail KOUTSOULAS (GRE).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Yaprak, Aybüke (L), Yasemin, Naz

SC PROMETEY: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva

SETLER: 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-16)

SÜRE: 97 dakika (25,23,27,22)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde konuk ettiği Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro’yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-16‘lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde grup etabındaki rakibi İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak.