Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit SC – Prometey Dnipro: 3-1
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Stanislava SIMIC (SRB), Michail KOUTSOULAS (GRE).
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Yaprak, Aybüke (L), Yasemin, Naz
SC PROMETEY: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva
SETLER: 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-16)
SÜRE: 97 dakika (25,23,27,22)
2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde konuk ettiği Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro’yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-16‘lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde grup etabındaki rakibi İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.