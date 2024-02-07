Bakan Güler Irak Türkmen Cephesi'nde

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler’in Irak'taki ziyaretlere devam ettiği belirtilerek, "Bakan Güler, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret etti. Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek bölgedeki savunma ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak, Aydın Maruf Selim’i ziyaretinin ardından IKBY İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile de bir araya geldi" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.