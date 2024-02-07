Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor'dan ayrıldı mı ?

Dünya ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile Trabzonspor'a veda etti.

Sürmeneli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beni her gördüğü yerde bağrına basan, her zaman yanımda olan, bana en ihtiyacım olan zamanlarda dualarıyla destek olan güzel insanlara, Trabzonlu hemşehrilerime;

Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlayayım, benim için artık yeni bir yolculuğa adım atma zamanı. Uzun yıllardır arması altında mücadele ettiğim Trabzonspor'dan ayrılıyorum...

Trabzonspor'da geçirdiğim uzun yıllar boyunca acı tatlı birçok şey yaşadım. Büyük zaferler kazandım, dünya şampiyonlukları gördüm, bu şehrin sokaklarına dünyanın bir ucundan bir olimpiyat altın madalyası getirdim. Hep birlikte deliler gibi kutladık, birçoğunuz orada benimleydi.

Kararıma şaşıranlarınız, üzülenleriniz olacağını bildiğimden dolayı, bu açıklamayı yapmayı kendime bir borç bildim. Hem buradan hem de beni yolda gördüğünde neden bu kararı aldığımı soranlarınız olacak, bunu da biliyorum. Aşağıda söyleyeceklerimden öte başka bir şey söylemeyeceğim.

Ayrılırken, yıllarca ekmeğini yediğim yerden saygıyla gitmek benim karakterime en uygunu. Kızgın değilim, kırgınlık var yalnızca içimde. Sadece hak ettiğime inandığım değeri görmeyi, bu şehrin bir evladı olarak biraz daha kıymet görmeyi beklerdim. Ama olsun yine de beni bugünlere getiren tüm Trabzonsporlu yöneticilere teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler.

Trabzon halkı beni iyi tanır, yürekten, samimi ve gerçekçi konuştuğumu bilirler. "Kızımı senin gibi boksör yapacağım" diyen minibüsçü abi de bilir, "Seninle birlikte İstiklal Marşı'nı söylerken ağladık" diyen nineler de bilir. Tokyo Olimpiyatları'na giderken bir söz vermiştim, o madalya bu şehre gelecek demiştim. Çok şükür sözümü tuttum. Şimdi önümüzdeki Paris Olimpiyatları'nda bir kez daha başarıp, o madalyayı Trabzon sokaklarında yeniden dolaştırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.

Arkamda duracağınıza ve dualarınızı benden esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum. Sizler de hakkınızı helal edin."