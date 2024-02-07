07 Şub 2024 - 18:44- Spor G:

Tiago Çukur, Ümraniyespor'da mı ?

Fenerbahçe, 21 yaşındaki santrfor Tiago Çukur’un 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralandığını duyurdu.

Tiago Çukur, Ümraniyespor'da mı ? mask

Beveren'in kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tiago Çukur, 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar kiralık olarak Ümraniyespor forması giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2023- 2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Tiago Çukur sezon sonuna kadar Ümraniyespor kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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07 Şub 2024 - 18:44 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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