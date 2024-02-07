Tiago Çukur, Ümraniyespor'da mı ?

Beveren'in kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tiago Çukur, 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar kiralık olarak Ümraniyespor forması giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2023- 2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Tiago Çukur sezon sonuna kadar Ümraniyespor kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”