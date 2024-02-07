Devrilen TIR yandı

Kaza, 16.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Dürdane rampasında meydana geldi. Bursa istikametinden İstanbul istikametine giden TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR alev alırken, sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken; TIR kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.