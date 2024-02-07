- Asayiş

Devrilen TIR yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen TIR yandı; şoför kendi imkanları ile kurtuldu.

Devrilen TIR yandı mask
Devrilen TIR yandı
Devrilen TIR yandı
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Kaza, 16.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Dürdane rampasında meydana geldi. Bursa istikametinden İstanbul istikametine giden TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR alev alırken, sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken; TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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07 Şub 2024 - 18:39 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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