Devrilen TIR yandı

Kaza, 16.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Dürdane rampasında meydana geldi. Bursa istikametinden İstanbul istikametine giden TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR alev alırken, sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken; TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.