İnşaat işcisinden acı haber

Olay, öğle saatlerinde, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Sergen Karadağ'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadağ'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.