- Gündem

İnşaat işcisinden acı haber

Malatya'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti.

İnşaat işcisinden acı haber mask
İnşaat işcisinden acı haber
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, öğle saatlerinde, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Sergen Karadağ'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadağ'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

# İkizce Mahallesi, İnşaat, acı haber, hayatını kaybetti, Eğitim, Sağlık, ilgili, Göre, geldi, Polis

07 Şub 2024 - 18:19 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL