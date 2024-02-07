- Siyaset

"3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda konuştuğunu belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız, diyor. 3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz" mask
"3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz"
"3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz"
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Lütfü Savaş, belediyeye ait Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Savaş, 6 Şubat gecesi anma yürüyüşündeki protestolar sonrası adaylığının tartışılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaş, “Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz” dedi.

​Partisinin, belediye başkan adaylığını gözden geçireceğine dair söylentilere cevap veren Savaş, “Ben dün sayın genel başkanımla konuştum. Duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız” diyor. 3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. 10 yıldır CHP’li belediye başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal’in ilkelerine aşığım ve onun emanet ettiği şehri mutlu etme gayreti içerisindeyim. CHP adaylığım devam ediyor. Biz seçimi kazanacağız” diye konuştu.

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07 Şub 2024 - 17:51 DHA Hatay- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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