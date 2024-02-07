Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Lütfü Savaş, belediyeye ait Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Savaş, 6 Şubat gecesi anma yürüyüşündeki protestolar sonrası adaylığının tartışılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaş, “Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz” dedi.

​Partisinin, belediye başkan adaylığını gözden geçireceğine dair söylentilere cevap veren Savaş, “Ben dün sayın genel başkanımla konuştum. Duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız” diyor. 3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. 10 yıldır CHP’li belediye başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal’in ilkelerine aşığım ve onun emanet ettiği şehri mutlu etme gayreti içerisindeyim. CHP adaylığım devam ediyor. Biz seçimi kazanacağız” diye konuştu.