'2 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.